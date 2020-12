Tânăr şi neliniştit nu se mai liniștește - Episodul 12.000 va fi difuzat marţi în SUA

CBS va transmite, marţi, episodul 12.000 al serialului "Tânăr şi neliniştit/ The Young and the Restless", unul dintre cele mai lungi din istoria televiziunii americane, potrivit news.ro."Din 1973, "Tânăr şi neliniştit"… [citeste mai departe]