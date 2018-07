Stiri pe aceeasi tema

- Patru familii din localitatea sibiana Sacel au fost evacuate. Apa a intrat in casele lor. Pompierii au fost mobilizați in zona și i-au ajutat pe localnici sa-și protejeze locuințele cu saci de nisip. Sudul județului Sibiu e sub avertizare cod portocaliu pana la ora 21.00.

- Mai multe gospodarii si hectare de teren din localitatea mureseana Vanatori sunt afectate, duminica, de inundatii, dupa ce o rupere de nori a provocat o viitura, iar apa s-a revarsat pe drumuri si a ajuns si in curtile oamenilor. Este a doua viitura care afecteaza satul in decurs de o saptamana,…

- MAI transmite ca peste 8.000 de angajati ai MAI sunt pregatiti sa intervina in judetele aflate sub avertizare de cod portocaliu de inundatii."In cursul zilei de sambata, secretarul de stat dr. Raed Arafat a luat legatura telefonic cu prefecții și inspectorii șefi ai inspectoratelor pentru…

- Ploile deosebit de abundente au generat pagube insemnate in țata. Mai multe rauri s-au revarsat, viiturile au luat pe sus mașini și animale iar alunecarile de teren au distrus nenumatare case. Cel puțin 4...

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis, joi dimineata, o atentionare Cod galben de inundatii pentru rauri din judetele Dolj, Olt si Valcea. Aceasta este valabila pana la ora 18.00.

- In urma precipitațiilor abundente de joi, 21 iunie, au fost afectate de inundatii mai multe proprietati din Muntii Apuseni, printre care o biserica, sase gospodarii si drumuri locale din 10 localitati. Potrivit datelor comunicate de CJSU Alba, situatia este urmatoarea: Localitate / Curs Apa / Obiective…

- In urma precipitațiilor abundente din data de 21.06.2018 la nivelul județului Alba s-a intervenit pentru limitarea efectelor, iar situația pagubelor produse (estimativ-fizic) este urmatoarea: Nr.Crt Localitate Curs apa Obiective afectate Cauzele afectarii 0 1 2 3 4 1 B.H. Mures/ VADU MOTILOR …

- Pompierii intervin, vineri, pentru evacuarea apei din mai multe gospodarii din comuna Ciuruleasa din Muntii Apuseni, unde mai multe drumuri sunt blocate cu aluviuni, iar doua masini si un garaj au fost luate de ape, transmite corespondentul MEDIAFAX.