- Managerii romani estimeaza, pentru perioada octombrie-decembrie 2023, o relativa stabilitate a activitatii in industria prelucratoare si in servicii, scadere moderata a numarului de salariati in constructii, precum si o crestere a preturilor in constructii si comertul cu amanuntul, potrivit datelor…

- Clienții care iși fac cumparaturile de la Lidl ar trebui sa știe din ce este facuta painea vanduta de retailerul german. Acesta a devenit cel mai important jucator in domeniu din Romania, dupa cifra de afaceri, și spune ca vrea sa vanda la raft din ce in ce mai multe produse romanești. Romanii, mari…

- Medicamentele costa și cu 20% mai mult fața de luna trecuta. Acum, bolnavii ajung sa plateasca și de cinci ori mai mult pe ele. Pe de alta parte, multe pastile lipsesc deja din farmacii: antibiotice, analgezice și cele pentru anumite boli cronice. Medicamentele s-au scumpit masiv de la 1 august. Cele…

- Pensia medie lunara a crescut cu 0,3%, in trimestrul al doilea din 2023, fata de intervalul anterior, pana la valoarea de 2.108 lei, a anuntat, miercuri, Institutul National de Statistica (INS).

- Poate ar trebui sa va pregatiți: In urmatoarele trei luni CRESC prețurile la lucrarile de construcții și comerțul cu amanuntul In urmatoarele trei luni vor crește toate prețurile la lucrarile de construcții și in comerțul cu amanuntul sau cel puțin asta spun managerii din diverse sectoare economice…

- Romania a inregistrat o recolta buna la grau in acest an, cu o medie de 5.000 de kg/ha, ceea ce inseamna ca productia totala este mai mare decat cea obtinuta anul trecut, a declarat, pentru AGERPRES , ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu. „Este un an agricol bun. Avem la grau o…

- Rata anuala a inflatiei a scazut in luna iulie 2023 la 9,4%, de la 10,3% in iunie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 16,24%, cele nealimentare cu 4,25%, iar serviciile cu 11,65%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate vineri. In iulie comparativ cu iunie,…

- In 2022, in jur de 50.000 de romani s-au mutat definitiv in strainatate. Este cel mai mare numar de persoane care au migrat din Romania in ultimele trei decenii. Romania și-a redus numarul populației care locuiește pe teritoriul țarii cu 250.000 de romani, in ultimii 10 ani. In acest numar sunt incluși…