- Romanii care se intorc in țara dupa 1 iunie vor intra in izolare la domiciliu pentru 14 zile, daca provin din țarile considerate cu risc de raspandire a noului coronavirus, precum Spania, Italia sau Germania. Regula se menține pana la data de 15 iunie. Exceptie fac romanii care revin din state in care…

- Ziariștii de la Romania TV au aflat in ce condiții stau romanii, cat muncesc și de ce au plecat din Romania. Informațiile le-au aflat de la Mirabela Dumitrache, o ziarista rominca stabilita in Germania , care a stat de vorba cu o tanara care muncește intr-o fabrica de acolo Transmisiunea live a fost…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat vineri ca intentioneaza sa mearga in Italia si Spania pentru a discuta cu romanii din aceste tari despre conditiile de munca si calitatea vietii lor si, totodata, are in vedere schimbarea legislatiei din Romania cu privire la activitatea Agentiile de Plasare…

- Marți, sute de lucratori sezonieri din Romania au protestat pe motiv ca nu sunt recompensați pentru zilele in care au prestat la o ferma din Bonn care a intrar in insolvența. Totodata, muncitorii se plang de condițiile grele in care sunt nevoiți sa lucreze, dar și de spatiile de cazare puse la dispoziție…

- Nemulțumiți, romanii au acuzat ca nu și-au primit banii promisi, insa Violeta Alexandru i-a atenționat ca 'Garanții nu primiți la nicio firma, nici in Romania'. Sute de sezonieri romani au protestat marti, revoltați ca nu iși primesc banii pentru zilele in care au lucrat la o ferma care a…

- O femeie a venit cu un microbuz din Germania pana la granita cu Romania, de acolo neavand cu ce sa mearga pana acasa. Asa ca si-a incercat norocul la cei care speculeaza necazul romanilor intorsi din strainatate pe jos, potrivit unul material Digi 24. Citeste si Atac dur la romanii care se…

- Oamenii dorm efectiv pe strazi in Germania și cerșesc bani pentru mancare. Citeste si: Cand se reia transportul international de persoane cu microbuzul. Marcel Vela a sunat o romanca pentru a-i da raspunsul Violeta Alexandru pleaca in Germania pentru a verifica cum lucreaza…

- Ministerul turc al Sanatatii a pregatit directivele referitoare la criteriile de intrare in tara, tratare si externare a pacientilor si insotitorilor lor neinfectati cu coronavirusul de tip nou SARS-CoV-2, a relatat agentia publica turca de stiri Anadolu. Intre cele 31 de state se numara Marea Britanie,…