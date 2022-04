Stiri pe aceeasi tema

- Pensia medie a fost anul trecut in județul Hunedoara de peste 2.100 de lei, cea mai mare valoare din țara, și de doar 1.273 lei in județul Botoșani, cea mai mica – anunța Institutul Național de Statistica. Diferența a fost de peste 850 de lei. In București, pensia medie a trecut cu puțin de 2.000 de…

- Numarul mediu de pensionari a fost de 5,079 milioane de persoane in 2021, in scadere cu 49.000 de persoane fata de anul precedent, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate miercuri. Numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a fost de 4,654 milioane de persoane, in…

- In Capitala avem 4 pensionari la 10 salariați iar in Teleorman sunt 16 pensionari la 10 salariați, arata datele Institutului Național de Statistica publicate miercuri. De asemenea, valoarea pensiei medii variaza mult: in Botoșani este de 1273 lei, iar in Hunedoara, 2124 lei (mai mare decat in București,…

- Peste un milion de persoane au completat chestionarele de autorecenzare, adica 5,5% din totalul populației rezidente, potrivit datelor transmise joi de Institutul Național de Statistica. Botoșani este județul cu cel mai bun procentaj privind autorecenzarea, peste 8,4% dintre locuitori au completat chestionarele.…

- Zonele din Romania in care pandemia se manifesta cel mai intens Foto: MApN București, Timiș și Cluj sunt zonele în care actualul val al pandemiei de COVID-19 se manifesta cel mai intens în România. Capitala stabilește aproape zilnic noi recorduri - sâmbata…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a precizat ca autoritațile sunt de parere ca mare parte dintre pacienții internați la terapie intensiva cu forme grave de Covid-19 sunt infectați cu tulpina Delta și pentru a stabili cu exactitate acest lucru va fi efectuata o secvenție extinsa incepand cu saptamana…

- 176.500 doze de vaccin Moderna au ajuns in București și au fost stocate la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino”. Transportul este asigurat de firma producatoare, iar dozele de vaccin au fost aduse in București pe cale terestra.Dozele au fost depozitate la Centrul…

- Trei cutremure, cu magnitudini de 3 si 3,5 pe Richter, s-au produs joi in judetele Vrancea si Buzau, intr-un interval de patru ore, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Conform sursei citate, primul seism s-a produs in judetul…