Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarele de baschet ale Liceului Sportiv din Alba Iulia, reprezinta Romania, la Turneul Internațional din Milano. Cu cine joaca Elevele de gimnaziu ale Liceului Sportiv din Alba Iulia, jucatoare de baschet participa la Turneul Internțional de Baschet din Milano. Acestea vor reprezenta Alba Iulia…

- Un sondaj realizat de prestigioasa firma Gallup in 137 de țari din intreaga lume și publicat pe 25 aprilie 2023, a vrut sa afle cum s-a schimbat percepția fața de regimul lui Putin și cați oameni il contesta. Dezaprobarea conducerii Rusiei a atins un record de 57% la nivel mondial in 2022. Majoritațile…

- Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene (UE) au aprobat definitiv sfarsitul motoarelor termice la masini noi – incepand din 2035 -, o masura centrala a planului de lupta impotriva modificarilor climatice, oficializand o unda verde obtinuta luni, relateaza AFP. Statele membre UE…

- ROMEXPO organizeaza, in perioada 23 - 26 martie, targul cu tematica home&deco TotulPentruCasaTa2023, un eveniment care prezinta atat evolutia sectorului home & deco, cat si trendurile anului in aceasta industrie.Potrivit organizatorilor, peste 150 de companii, din 14 tari (Austria, Bulgaria,…

- Intr-o singura zi, in 16 martie, inspectorii au verificat 37 de autovehicule cu numere temporare din alte state și 67 de platforme și trailere de transport autoturisme rulate, in punctele de trecere a frontierei din Nadlac, Varșand, Turnu și Cenad. In urma controlului, au fost identificate și indisponibilizate…

- Deși mașinile nu sunt chiar cel mai mare poluator din UE, Comisia Europeana are planuri marețe și vrea ZERO emisii de noxe. Producatorii auto, in schimb, susțin ca planurile sunt nerealiste și vor duce la o criza in industria europeana de profil. Ministrii Transporturilor din Cehia, Germania, Italia,…

- Normele de poluare pentru mașinile noi: Statele UE incep sa dea inapoi cu privire la schimbarile propuse pentru 2035 Ministrii Transporturilor din Cehia, Germania, Italia, Polonia, Romania, Ungaria si Slovacia se intalnesc luni pentru a discuta schimbarile propuse la normele de poluare pentru autovehicule,…

- Teach for Romania va premia profesorii excepționali de la sat la cea de-a doua ediție a Galei „Profesorul Anului din mediul rural 2023”. Cei 15 finaliști la cele 5 categorii de premiere provin din școli rurale din 13 județe: Argeș, Brasov, Calarasi, Constanta, Iasi, Ilfov, Olt, Prahova, Salaj, Sibiu,…