Judetele cu cei mai multi kilometri de drumuri de pamant. Moldova, campioana Romaniei la drumuri pietruite

Stiri pe aceeasi tema

- Opt judete din Moldova sunt sub atentionare cod galben de vant puternic, joi, pana la ora 14.30, iar alte cinci judete sunt sub avertizari cod galben de ceata pana la ora 10.00. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi dimineata, atentionari cod galben de vant puternic pentru opt judete…

- Cei interesați trebuie sa vina cu o idee de afacere non-agricola in Regiunea Nord-Est și sa participe la cursul de dezvoltare a competențelor antreprenoriale. Reprezentanții Centrului Diecezan Caritas Iași, care implementeaza, pana pe 15 ianuarie 2021, proiectul “ACCES – Antreprenoriat, Consiliere și…

- Imaginile surprinse dupa eveniment sunt mai mult decat graitoare si nu au nevoie de prea multe comentarii. Sambata s-a desfasurat la Sala Palatului Congresul PSD, ocazie cu care au fost alesi vicepresedintii pe regiuni si presedintele executiv. Premierul Viorica Dancila este noul presedinte executiv…

- Prime Minister Viorica Dancila is the new PSD executive chair, the extraordinary Congress of PSD has decided on Saturday. Marian Neacsu has been elected secretary general of the PSD.The extraordinary Congress has validated vice-chairs by development regions:* North-East Region…

- Carosabilul se prezinta umed, cu zapada framantata in strat de sub 2 cm grosime spre acostament, in judetele Botosani, Vaslui, Neamt si pe DN 17A, DN 17B si DN 18, in judetele Suceava si Bacau. Pana la orele pranzului, pe drumurile nationale din administrarea DRDP Iasi s-a actionat cu 133 de autoutilaje…

- Cei mai multi bani, peste 124 milioane lei, sunt alocati pentru reabilitarea infrastructurii rutiere: drumurile Iasi - Suceava, Botosani - Iasi si mai multe tronsoane de drumuri judetene. Dintre tronsoane, printre cele mai mari proiecte se numara DJ246 pe ruta limita judet Vaslui - Tufestii de Sus -…

- Saptamana viitoare vom ști pe cine va intalni campioana județeana la fotbal in barajul de accedere in liga a treia. In perioada 19-23 februarie, la sediul Federației Romane de Fotbal (FRF) va avea loc tragerea la sorți pentru barajul de promovare in liga a treia, care va avea loc intr-un alt format.…

- Vicepremierul Paul Stanescu, ministrul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, a raspuns interpelarii senatorului PSD Miron Smarandache, referitoare la proiectele eligibile prin Programul National de Dezvoltare Locala in judetul Bacau. „Regiunea Nord-Est, formata din judetele…