Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) a realizat o situație a județelor in care legumicultorii au obținut cele mai mari subvenții pentru masurile de sprijin in vigoare pentru acest an in sectorul legumicol. In calculele MADR au intrat masuri de sprijin pentru care fermierii doar au depus…

- Peste 29% din suma alocata programului de sustinere a productiei de legume in spatii protejate va fi accesata de judetul Olt, urmat de judetele Galati - 20,5%, Dolj - 9,7%, Giurgiu - 6,6% si Buzau - 4,3%, a anuntat miercuri Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). "In ceea ce priveste Programul…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale face urmatoarele precizari cu privire la formele de sprijin pentru sectorul legumicol prevazute pentru anul 2021: Programul de sustinere a producției de legume in spații protejate (HG nr.651/2021) Pentru anul 2021 suma alocata este de 150.000 mii lei (30.785…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) a acordat mandat Reprezentanței Permanente a Romaniei pe langa UE- Comitetul Special pentru Agricultura pentru imbunatațirea textului Regulamentului in baza caruia se va creiona Planul Național Strategic, astfel incat acesta sa raspunda nevoilor și…

- Crescatorii de bovine vor beneficia in acest an de o schema de ajutor de stat, in valoare de peste 225,5 milioane de lei, pentru sustinerea activitatii in contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19, masura fiind aprobata joi de Executiv, a anuntat Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii…

- Agricultorii, fermierii și primarii satmareni s-au intalnit astazi, la Carei, cu Barabasi Antal Szabolcs, secretar de stat in Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Pataki Csaba, președintele Consiliului Județean Satu Mare și deputații parlamentari Nagy Szabolcs, respectiv Magyar Lorand. In…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale anunța ca a fost publicat, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Regulamentul de punere in aplicare al Comisiei Europene din data de 28 mai 2021, in cadrul caruia ”Salata cu icre de știuca de Tulcea” a fost inregistrat ca produs cu Indicație Geografica…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) informeaza ca au fost publicate Ghidurile Solicitantului, in varianta consultativa, pentru submasurile 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, 6.2 Sprijin pentru inființarea de activitați neagricole in zonele rurale, 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea…