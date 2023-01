Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Republicii Azerbaidjan, Ilham Aliyev, a declarat, sambata, la Bucuresti, la semnarea Acordului in domeniul energiei verzi, ca tara sa este pregatita sa livreze energie verde catre Europa si a mentionat ca Azerbaijan va furniza catre Europa si peste 11 miliarde de metri cubi de gaz. In…

- UE a exportat in perioada ianuarie-septembrie 2022 in afara blocului comunitar bunuri in valoare de 1.889,6 miliarde euro, cu 18,8% mai mult decat in perioada similara a anului precedent.De cealalta parte, importurile din afara UE au crescut in același interval de timp cu 49,7%, ajungand la…

- Proiectele au fost depuse in cadrul primei runde de atragere de fonduri pe componentele Valul Renovarii și Fondul Local din Planul Național de Redresare și Reziliența. Lista proiectelor finanțate, in valoare totala de 2.853.840.014,81 lei, a fost publicata pe site-ul www.mdlpa.ro. „Ministerul…

- Moment cheie? Trei miliarde de dolari (plus inca alte 50 de milioane) investiți de Statele Unite centrala atomo-nucleara de la Cernavoda, chiar in ziua alegerilor pentru congresul american. Retehnologizarea Reactorului 1 și construcția reactoarelor 3 și 4 de la Cernavoda, finanțate prin Exim-ul Statelor…

- Deficitul comercial al Romaniei a depașit 25 de miliarde de euro la finele lui septembrie 2022, in condițiile creșterii accentuate a ritmului importurilor.Romania aduce din exterior mașini și echipamente pentru transport, marfuri manufacturate, produse chimice și combustibili.Exporta…

- Ce ar putea face Romania cu 1,2 miliarde de euro? Sa ofere o masa calda tuturor elevilor din Romania, plus burse sociale si decontarea transportului pentru cei care nu isi permit sa ajunga macar pana la scoala. 100 de kilometri de autostrada, chiar si la preturile locale supraevaluate, pe A7, intre…

- ”Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene continua sa inregistreze progrese in implementarea pachetului de masuri in valoare de 1,5 miliarde de euro initiat pentru sprijinirea mediului de afaceri. Acest pachet vine ca raspuns la crizele simultane cu care se confrunta Romania post-pandemica,…

- Gabriel Burtanete s-a calificat in doua finale, la sarituri si individual compus, la Campionatele Mondiale de gimnastica de la Liverpool. Cu o medie de 14.633 (14.800 pentru prima saritura si 14.466 pentru cea de-a doua), el a avut cel de-al 3-lea punctaj dupa Artur Davtyan (Armenia, 14.900) si Carlos…