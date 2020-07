Județe din vestul țării sub avertizare de vreme rea. Anunțul meteorologilor Aradul, Caraș-Severin și Hunedoara sunt sub cod galben de vreme rea, astazi de la ora 10 pana la ora 23. Potrivit ANM, in Maramureș, Transilvania, Crișana și local in Banat, Moldova și Muntenia, precum și la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, […] Articolul Județe din vestul țarii sub avertizare de vreme rea. Anunțul meteorologilor a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

