Județe din România care încă se află în zona roșie de risc epidemiologic București și județe Ilfov și Timiș sunt singurele din Romania care in continuare sunt plasate in zona roșie de risc epidemiologic. Capitala, cu o rata de infectare de 3,41 și județele Ilfov – 4,28 și Timiș – 3,04, sunt singurele care au ramas in zona roșie a zonelor cu o incidența a cazurilor de coronavirus de peste 3 la mia de locuitori in ultimele 14 zile, potrivit datelor oficiale. Un numar de 16 județe sunt in ”zona galbena”, cu o incidența intre 1,5 și 3, iar restul de 23 de județe in ”zona verde”, cu o rata de infectare sub 1,5. Cele mai mici cifre au fost raportate in Harghita – 0,4, Gorj… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Județul Ilfov continua sa aiba cea mai mare rata de infectare din țara. Aceasta a ajuns, joi, la 4,68, in scadere cu 0,16 fața de ziua precedenta, au anunțat autoritațile. Bucureștiul are o incidența a imbolnavirilor de 4,1. In ultimele 24 de ore, Romania a inregistrat 4.322 de cazuri noi de COVID-19,…

- Ilfov continua sa fie pe primul loc in randul judetelor cu cele mai mari rate de infectare din țara, fiind raportate 6,43 de cazuri la mia de locuitori, in creștere cu 0,11 fața de ziua precedenta. De asemenea, Bucurestiul se afla pe locul doi la incidența imbolnavirilor, cu 5,13. Pe de alta parte,…

- Ilfov continua sa fie pe primul loc in randul judetelor cu cele mai mari rate de infectare din țara, fiind raportate 6,32 de cazuri la mia de locuitori, in usoara scadere fata de ziua precedenta. Bucurestiul se afla pe locul doi la incidența imbolnavirilor, cu 5,3. Pe de alta parte, Capitala conduce…

- In continuare județul Ilfov inregistreaza cea mai mare rata de infectare cu Covid-19, cumulata la 14 zile, de 6,87 la mia de locuitori. Totuși, incidența a mai scazut comparativ cu ziua precedenta, cand a fost inregistrata o rata de 7,15 la mie. Conform Grupului de Comunicare Strategica, județele cu…

- Situația epidemiei se imbunatațește in trei județe din țara. Rata infectarilor cu noul coronavirus a coborat sub 1,5 la mie. In acest moment in Romania sunt trei județe aflate in scenariul verde. Este vorba despre județele Olt, Gorj și Harghita. In județul Olt rata de infectare este de 1,44 la mie,…

- Județele Constanța și Sibiu au cele mai mari rate de infectare cu COVID-19 din țara. Constanța inregistreaza o incidența a cazurilor noi de infectari de 7,54 la mia de locuitori, in ultimele 14 zile, la fel ca ieri, iar Sibiul a scazut la 7,37, de la 7,49 vineri. Bucurestiul a ajuns la o rata de infectare…

- Un procent de 15% din cazurile noi de coronavirus inregistrate in ultimele 24 de ore in București au fost raportate in Capitala, asta arata ultimul bilanț al Grupului de Comunicare Strategica. In ultimele 24 de ore in Romania au fost depistate 9.005 cazuri noi de infectari cu coronavirus. Din acest…

- Numarul cazurilor de coronavirus se menține in continuare crescut. Ultimul bilanț al epidemiei din Romania arata totuși ca rata de infectare din Capitala se afla in ușoara scadere. Rata de infectare in București este acum sub 5, mai exact de 4,99. Comparativ cu ziua precedenta, indicele arata o rata…