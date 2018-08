Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul Stan Mustata, aflat la inchisoare dupa ce a fost acuzat ca a primit mita pentru a da solutii favorabile in dosare pe care le judeca, a murit in noaptea de 8 august, potrivit Antena 3.

- Judecatorul Stan Mustața a murit in penitenciar! ”Sistemul a reușit pedeapsa suprema pentru judecatorul care nu a vrut sa il condamne pe Dan Voiculescu fara probe! Cineva l-a transferat de la Penitenciarul Rahova la Penitenciarul Giurgiu la 2 noapte, i s-a facut rau. A facut blocaj renal, i s-a aplicate…

- Accident cumplit pe DN 18 in localitatea Mara. A murit in chinuri groaznice. Soferul a fost retinut pentru 24 de ore. Un barbat de 47 de ani, pasager intr-un autoturism, a decedat in urma unui accident rutier provocat de un sofer care era sub influenta bauturilor alcoolice. Acesta a fost retinut pentru…

- Fostul vicepreședinte al CSM, procurorul Cristian Ban, membru al Secției pentru procurori, ar fi colaborat oficial pe dosare cu SRI si DIPI pe cand era seful Parchetului Curtii de Apel Bucuresti. Potrivit Lumeajustitiei.ro, exista dovezi ale colaborarii oficiale a procurorului Cristian Ban cu agentii…

- O judecatoare abia promovata de la Judecatoria Sectorului 4 la Tribunalul București o va inlocui pe Elena Burlan – Pușcaș (cercetata sub control judiciar de DNA, dupa ce a fost acuzata de luare de mita) in dosarul “Black Cube”. Dezvaluirea a fost facuta, vineri, de fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir,…

- Adrian Cosmin Udor, fost director adjunct al Societații Feroviare de Turism (S.F.T.) – C.F.R. S.A., a fost condamnat de Curtea de Apel București la șase ani de inchisoare cu executare pentru de abuz in serviciu daca funcționarul public a obținut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul. Tot pentru…

- Magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) au decis, joi, sa retrimita Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate și Terorism (DIICOT) dosarul “Romgaz” pentru refacerea urmarii penale. Decizia nu este, insa, defintiva. Cu un an in urma, Adriean Videanu, Ioan Niculae, alte…

- Inspecția Judiciara a caștigat procesul intentat contra hotararii Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii prin care aspecte importante din raportul privind controlul de la DNA au fost cenzurate. Judecatorii Curtii de Apel Bucuresti au admis, vineri, cererea Inspectiei Judiciare,…