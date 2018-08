Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care, la sfarsitul anului trecut, si-a ucis parintii si bunica a fost condamnat de Tribunalul Satu Mare la inchisoare pe viata. Decizia instantei nu este insa definitiva si poate fi atacata la Curtea de Apel Oradea, potrivit stirileprotv.ro.Potrivit portalului instantelor de judecata,…

- Un proiect de Ordonanța de Urgența pregatit de Guvernul Dancila pentru domeniul cercetarii a tulburat deja apele în domeniul academic și aduce un nou motiv de învrajbire între Palate.

- Fostul premier Dacian Ciolos spune ca Guvernul a scapat complet de sub control - pentru ca epidemiile nu raspund la controlul politic - raspandirea pestei porcine africane, iar consecintele sunt extrem de grave pentru Romania, pentru fermierii romani, pentru industria zootehnica si cea alimentara...

- Tribunalul Bihor a pronunțat luni, 18 iunie, sentința in dosarul fostului vicepreședinte al Consiliului Județean Bihor, Alexandru Kiss. Acuzat de spalare a banilor in forma continuata, abuz in serviciu contra intereselor publice, daca funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un…

- Indiferenta se plateste! Un barbat a fost condamnat de Curtea de Apel Oradea, dupa ce, in urma unui accident, si-a lasat prinsi sub tractor doi prieteni ... The post Barbat condamnat la inchisoare pentru ca nu și-a ajutat doi prieteni, care apoi au murit appeared first on Renasterea banateana .

- Nonconformista, Meghan Markle, a aparut la ziua de nastere oficiala a Reginei, la parada militara, cu umerii goi, iar conform etichetei, nu e posibil asa ceva. Ducese de Sussex s-a comportat firesc fara sa-i pese de eticheta si nici de critici.

- Achitat in prima instanța, fostul șef al Serviciului arme, explozivi și substanțe periculoase din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Bihor, comisarul-șef Gheorghe Sava, a fost condamnat de Curtea de Apel Oradea. Omul a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu executare, pentru abuz…

