Proaspat exclus din magistratura de catre CSM, judecatorul Cristi Danileț a cerut instanței suspendarea deciziei de exercitare a profesiei de magistrat, care nu ii permite sa-și mai incaseze salariul, pana la o hotarare definitiva privind suspendarea sa. Danileț a fost exclus din magistratura din cauza comportamentului și a postarilor de pe rețeaua Tik Tok. Cristi […]