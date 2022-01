Stiri pe aceeasi tema

- Fostul director adjunct al Directiei Generale de Informatii a Apararii (DGIA), Iulian Cristian Gherghe, cu gradul de general-maior in rezerva, a fost condamnat definitiv, marti, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la un an si cinci luni inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunilor…

- Curtea de Apel Bucuresti l a condamnat pe fostul senator, Dan Sova, la patru ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta in dosarul "CET Govoraldquo;. Totodata, fostul director al CET Govora Mihai Balan a primit trei ani de inchisoare cu executare pentru abuz in serviciu. Despre dosarul…

- Sentinta definitiva in ”Dosarul Transalpina 2”: Omul de afaceri Nelu Iordache, condamnat la 6 ani de inchisoare Sentința definitiva in ”Dosarul Transalpina 2”. Curtea de Apel Bucuresti a decis, definitiv, condamnarea la 6 ani de inchisoare a omului de afaceri Nelu Iordache in dosarul privind modernizarea…

- Omul de afaceri Nelu Iordache a fost condamnat definitiv marți de Curtea de Apel București la 6 ani de inchisoare cu executare in dosarul Transalpina 2, potrivit minutei de ședința. In prima instanța, Tribunalul București il achitase omul de afaceri, informeaza G4Media . Nelu Iordache a fost acuzat…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis azi rejudecarea dosarului in care fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal Dumitru Dragomir a fost condamnat in prima instanta, la Tribunalul Bucuresti, la 4 ani de inchisoare cu executare, intr un dosar in care este acuzat ca primit peste 3 milioane euro mita…

- Eseistul francez de extrema dreapta Alain Soral a fost condamnat definitiv pentru contestarea Holocaustului dupa respingerea recursului sau, potrivit AFP. Alain Bonnet zis Soral, 63 de ani, a fost condamnat pe 25 iunie 2020 de Curtea de Apel din Paris la o amenda de 5.000 de euro, ce poate…