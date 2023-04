Judecătorul Cristi Danileț se întoarce în magistratură. Decizia e definitivă după ce a câștigat trei procese împotriva Inspecției Judiciare Judecatorul Cristi Danileț se intoarce in magistratura dupa ce a caștigat și al treilea proces cu Inspecția Judiciara, conform deciziei Curții Supreme de luni. „Azi am caștigat și cel de al treilea dosar facut de catre Inspecția Judiciara in care am fost sancționat de CSM cu excluderea din magistratura. S-a constatat de catre curtea suprema ca nu meritam excluderea, ci doar o reducere a salariului. Am fost suspendat din funcție din data de 13 dec 2021 pana azi, 24 aprilie 2023. Soluția de revenirea a mea in magistratura e definitiva. Mulțumesc colegilor judecatori și procurori care m-au susținut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

