Judecatorul Cristi Danileț se intoarce in magistratura dupa ce a caștigat și al treilea proces cu Inspecția Judiciara. Decizia este una definitiva. „Azi am caștigat și cel de al treilea dosar facut de catre Inspecția Judiciara in care am fost sancționat de CSM cu excluderea din magistratura. S-a constatat de catre curtea suprema ca nu meritam excluderea, ci doar o reducere a salariului. Am fost suspendat din funcție din data de 13 dec 2021 pana azi, 24 aprilie 2023. Soluția de revenirea a mea in magistratura e definitiva. Mulțumesc colegilor judecatori și procurori care m-au susținut financiar…