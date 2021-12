Stiri pe aceeasi tema

- Sectia pentru Judecatori a CSM a decis, luni, excluderea din magistratura a lui Cristi Danilet, judecator in cadrul Tribunalului Cluj. Hotararea poate fi contestata la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Potrivit legii, pana la solutionarea recursului magistratul este suspendat din functie.

- Judecatorul Cristi Danileț, de la Tribunalul Cluj, a fost sancționat de Secția pentru judecatori a CSM in materie disciplinara cu excluderea din magistratura. Sancțiunea poate fi atacata cu recurs la ICCJ. Danileț a fost sancționat pentru manifestarile de pe rețelele de socializare, in baza art. 99…

- Judecatorul Cristi Danileț, de la Tribunalul Cluj, a fost sancționat de Secția pentru judecatori a CSM in materie disciplinara cu excluderea din magistratura. Sancțiunea poate fi atacata cu recurs la ICCJ. Danileț a fost sancționat pentru manifestarile de pe rețelele de socializare, in baza…

- Judecatorul Cristi Danileț, de la Tribunalul Cluj, a fost sancționat de Secția pentru judecatori a CSM in materie disciplinara cu excluderea din magistratura. Sancțiunea poate fi atacata cu recurs la ICCJ. Danileț a fost sancționat pentru manifestarile de pe rețelele de socializare, in baza…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a decis, joi, ca fostul președintele Ion Iliescu poate fi anchetat pentru mineriada din 13-15 iunie 1990. Ancheta care va fi inceputa de procurorii militari pe numele lui Ion Iliescu vizeaza moartea violenta a patru persoane și ranirea alteia. Inalta Curte de Casatie…

- Judecarea recursului formulat de Traian Basescu, zis și PETROV, in dosarul cu același nume, in care fostul presedinte al Romaniei a fost declarat in prima instanta colaborator al Securitatii a inceput, vineri, la Inalta Curte de Casație și Justiție. Dupa lovituta dura primita pe 7 septembrie, cand…

- Camelia Bogdan, judecator suspendat din magistratura, a pierdut definitiv procesul deschis in 2018 impotriva celor mai importante instituții ale statului roman, printre care Președintele Romaniei, Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) sau Serviciul Roman…

- Fostul procuror DNA Ploiesti, Mircea Negulescu, zis “Portocala”, a pierdut la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ). Un complet a decis sa respinga cererea facuta de acesta, alaturi de Lucian Onea, pentru a constata nulitatea absoluta a rechizitoriului si a dosarului intocmit de Sectia pentru Investigarea…