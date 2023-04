Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai conservatori judecatori de la Curtea Suprema a Statelor Unite, Clarence Thomas, a primit fara sa le declare - de peste 20 de ani - numeroase sejururi de lux, croaziere pe un mega-iaht si zboruri cu avionul privat de la Harlan Crow, un donator miliardar al Partidului Republican, dezvaluie…

- In vreme ce majoritatea americanilor erau mai degraba preocupați de inculparea fostului președinte, o judecatoare liberala caștiga, tot marți, postul vacant de la Curtea Suprema din Wisconsin, asigurand astfel o majoritate liberala a instanței, ce ar putea abroga interdicția la avort și ajuta la redesenarea…

- Instituțiile de presa nu vor avea voie sa transmita punerea sub acuzare a fostului președinte Donald Trump marți, in fața unui tribunal din statul New York, a declarat luni seara un judecator, dar va permite unor fotografi sa faca poze in sala de judecata inainte de inceperea oficiala a procedurilor,…

- Jared Kushner, ginerele fostului presedinte american Donald Trump, si sotia sa, Ivanka Trump, fiica miliardarului, au fost citati de procurorul special Jack Smith pentru a depune marturie in fata unui mare juriu federal in legatura cu atacul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului, a relatat miercuri…

- Igor Dodon, Galina Dodon, dar și un medic, sunt vizați in cadrul unui nou dosar penal. Procuratura Anticorupție (PA) a anunțat vineri, 3 februarie, ca procurorii au dispus recunoașterea și audierea in calitate de banuiți a socialistului, soției acestuia și medicului care a confecționat documentul medical…

- Anderson Torres, care era responsabil cu securitatea publica din capitala Brasilia in timpul revoltelor din 8 ianuarie cand susținatorii lui Bolsonaro au invadat cladirile guvernamentale, a fost arestat sambata sub suspiciunea de sustragere de a indeplinirea indatoririlor și complicitate, relteaza Reuters…

- Curtea Suprema a Braziliei a acceptat vineri sa deschida o ancheta asupra fostului președinte Jair Bolsonaro, pentru ca ar fi incurajat protestele antidemocratice care s-au incheiat cu luarea cu asalt a cladirilor guvernamentale de catre susținatorii sai din Brasilia. Fostul președinte de dreapta al…

- In ultimii ani, observatorii vieții politice din Brazilia s-au intrebat serios daca tanara democrație va supraviețui președinției divizivului Jair Bolsonaro. Asaltul de duminica al suporterilor fostului președinte asupra instituțiilor puterii, dupa modelul insurecției din SUA, sugereaza ca aceasta intrebare…