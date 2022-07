Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator a refuzat luni sa amane inceperea procesului lui Steve Bannon, un aliat apropiat al lui Donald Trump, acuzat de „sfidarea Congresului” SUA, in pofida ofertei sale recente de a coopera cu comisia de investigare a rolul fostului presedinte republican in atacul asupra Capitoliului, noteaza…

- Ucraina va trimite in judecata 80 de persoane suspectate ca au comis crime de razboi, anunța Sky News. Procurorul general al Ucrainei, Iryna Venediktova, a declarat ca Ucraina incepe urmarirea penala a 80 de suspecți de crime de razboi. Procurorul general a mai spus ca Estonia, Letonia și Slovacia au…

- Un soldat rus in varsta de 21 de ani a declarat in fața unui tribunal ca nu a vrut sa ucida un civil neinarmat și ca s-a cait, in timp ce a rostit ultimele cuvinte in primul proces pentru crime de razboi care a avut loc in urma operațiunii speciale a Rusiei. Vadim Șișimarin, un comandant de tanc, a…

- Un roman de 37 de ani a fost arestat de carabinierii din Cosenza, regiunea Calabria, sudul Italiei, sub acuzația de „jaf in forma agravata” și „tentativa de șantaj”. El l-a amenințat cu cuțitul pe un conațional și i-a furat mașina. Ulterior, i-a sunat mama și a cerut o rascumparare. Ofițerii l-au prins…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretele pentru pensionarea unui procuror și unui judecator. Sandel-Lucian Macavei a judecat, in trecut, dosare in care au fost implicați Gigi Becali și Adrian Nastase. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- La insistența procurorilor din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Judecatoria Chișinau, sediul Buiucani, a condamnat un tanar din Drochia cu varsta de 21 de ani la 12 ani inchisoare pentru trafic de copii și proxenetism.