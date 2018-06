Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei a discutat, miercuri, sesizarile formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie si Partidul National Liberal referitoare la legea privind masurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate.Potrivit președintelui CCR, Valer Dorneanu, aceasta…

- Nascut la țara, Valer Dorneanu a reușit grație sistemului comunist de analiza a dosarelor, ca in 1967, la 23 de ani sa absolve Dreptul și sa devina procuror. El a urcat in ierarhie sub Ceaușescu și sub Iliescu pana cand la 70 de ani a dat lovitura vieți: in 2013, Dorneanu incasa o pensie lunara […]…

- Gabriela Cristea a luat cateva kilograme in plus in timpul sarcinii, dar spune ca a dat jos cam 10 din ele. Acum, la aproximativ 8 luni dupa ce a nascut, bruneta a revenit la TV. Vedeta va prezenta o noua emisiune, de data aceasta la Antena Stars, dupa ce a incheiat contractul cu Kanal D, […] The post…

- Ducesa de Cambridge a nascut, luni, la spitalul St Mary din Londra, un baiat. Acesta este cel de-al treilea copil al ei și al prințului William. La cateva ore distanța, prințul George și prințesa Charlotte și-au cunoscut frațiorul. „Ducesa de Cambridge a nascut, in siguranta, un baiat, la ora locala…

- Milionarul Bela Urasi a fost de acord sa imparta jumi-juma averea sa, cu fosta soție, care-i intentase procesul de divorț. Femeia l-a acuzat ca ar fi fost agresiv atat cu ea, cat și cu fiica lor, ba chiar s-a plans ca le-a infometat. Instanța avea sa decida. Iar averea amețitoare a omului de afaceri…

- Alessia a nascut in urma cu doua saptamani și de atunci se chinuie sa revina la silueta pe care o avea. Ii este insa greu și spune ca este aproape de depresie. Ea a facut dezvaluirile la emisiunea ”Rai, da buni”, prezentata de Mihai Morar. „Am castigat 20 de kilograme, aveam 46 de kilograme inainte…

- Un „copil unicorn” s-a nascut in Filipine, informeaza dailymail.co.uk. Nhel Jhon Prado sufera de encefalocel, o malformație pe care medicii nu au descoperit-o in timp ce se afla in pantecul mamei sale. Parinții copilului așteapta ca acesta sa fie operat pentru a i se salva viața, insa intervenția a…