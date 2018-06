Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca seful statului, ca garant al Constitutiei, trebuie sa semneze decretul de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, ca urmare a deciziei CCR, intr-un "termen rezonabil", care nu poate sa fie luna decembrie. "Eu nu vreau ca acest moment foarte…

- "Urmare a deciziei Curtii Constitutionale în dosarul nr. 589E/2018 prin care 6 judecatori ai CCR au acordat ministrului Justitiei prerogative discretionare privind revocarea magistratilor cu functii de conducere si au impus Presedintelui României revocarea din functie a procurorului-sef…

- Au trecut deja cateva zile de la decizia CCR care il obliga pe presedintele Iohannis sa o revoce pe sefa DNA, iar Liviu Dragnea, presedintele PSD, nu a oferit nicio reactie. Luni, la sosirea la sedinta CExN al PSD, Dragnea a afirmat ca discutiile de azi din conducerea PSD se vor concentra doar pe…

- Deciziile CCR sunt obligatorii, spune ministrul Afacerilor Interne. Carmen Dan a fost intrebata in aceasta dimineața de consecintele deciziei CCR si variantele președintelui Iohannis in actuala procedura de revocare a sefului DNA.

- Iohannis "nu are limita de timp" pentru a aplica decizia CCR in cazul Kovesi. Traian Basescu i-a transmis un sfat șefului statului Romaniei, Klaus Iohanis in conflictul momentului dintre Președinție și Curtea Constituționala, precizand ca nu este obligat sa o revoce pe șefa DNA, imediat dupa publicarea…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a spus ca ii va prezenta premierului sesizarea pe care o va inainta la CCR dupa refuzul lui Iohannis de a o revoca pe Kovesi. „In cursul zilei de ieri am vorbit cu...

- Este scandal monstru in Ungaria, dupa victoria lui Viktor Orban! Presedintele formatiunii de opozitie Coalitia Democratica, Ferenc Gyurcsany, a anuntat, marti, ca respinge rezultatul alegerilor parlamentare din Ungaria ce au avut loc duminica, afirmand ca au fost comise ”fraude in mod premeditat”,…

- Presedintele nu are dreptul sa ia o decizie discretionara in ceea ce priveste revocarea sefei DNA, sustine europarlamentarul ALDE Norica Nicolai, care a raspuns in acest fel unei intrebari legate de revocarea Laurei Codruta Kovesi, in timpul unei vizite la Galati.