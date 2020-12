Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul Bogdan Mateescu a fost ales in funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, iar procurorul Florin Deac in funcția de vicepreședinte. Judecatorul Bogdan Mateescu a primit 13 voturi „pentru”, 3 „impotriva” și doua voturi nule. Procuror Florin Deac a primit…

- Pandemia de coronavirus, un numar de voturi fara precedent exprimat mai devreme, lipsa de coerența cu privire la modul in care vor fi numarate aceste voturi și bataliile juridice in curs, au facut ca rezultatul alegerilor prezidențiale din SUA din 2020 sa fie unul dintre cele mai greu de prezis, relateaza…

- Biroul Electoral Central a publicat rezultatele finale ale alegerilor locale din 27 septembrie. Potrivit datelor centralizate de BEC, la primarii PNL a obținut un procent de 34,58%, PNL-30,34% și Alianța USR-PLUS – 6,58%. Celelalte partide au obținut sub 5%. PNL – 34,58% (2.578.820 de voturi) PSD…

- Candidatul PSD Victor Dragusin a obtinut functia de primar in Alexandria cu un numar de 7.485 voturi, ceea ce inseamna 50,56% din totalul celor 14.804 de voturi valabil exprimate, conform datelor partiale ale AEP, preluate de Agerpres. “Va multumesc pentru increderea acordata si astazi! Va multumesc…

- Primarul sectorului 1, Dan Tudorache, sustine ca pe numaratoarea paralela a PSD are mai multe voturi decat Clotilde Armand (USR). “Breaking news! Dupa terminarea numaratorii paralele, am in plus 200 de voturi fața de Clotilde Armand! Așteptam rezultatele oficiale de la BEC!“, scrie Tudorache pe Facebook.…