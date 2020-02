Stiri pe aceeasi tema

- Airbus a acceptat sa plateasca o amenda totala de 3,6 miliarde de euro catre Franța, Marea Britanie și Statele Unite, pentru a închide anchetele de corupție care vizau constructorul de avioane, potrivit unui acord prezentat vineri și citat de AFP.Pentru Franța, grupul va plati 2,1 miliarde…

- Procurorul a cerut, la ultimul termen de la ICCJ in dosarul lui IPS Teodosie, inchisoare cu suspendare pentru toți inculpații. La randul sau, prelatul a spus ca are incredere in justiție și iși dorește ca situația sa fie clarificata definitiv, in condițiile in care la fond a fost achitat, conform…

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a anuntat marti ca si-a retras cererea de imunitate din parlament, considerand ridicole acuzațiile formulate impotriva sa, informeaza France Presse...

- Giorgiana Hosu, propunerea Ministerului Justiției pentru funcția de procuror-șef al DIICOT, deține in prezent funcția de adjunct al Direcției și a intrat in atenția publica odata cu cazul Caracal, de care s-a ocupat. Hosu are peste 20 de ani de experiența, conform Mediafax.Citește și: Prognoza…

- Mihai Creanga, jurnalistul care a tiparit un ziar clandestin in perioada comunista, a murit in prima zi de Craciun, chiar in zilele in care s-au comemorat 30 de ani de la jertfele Revolutiei din Decembrie 1989.

- Ex-viceprimarul municipiului Chisinau Nistor Grozavu, cercetat penal intr-un dosar de coruptie, a fost surprins la volanul unui Mercedes Gelandewagen 350, in timp ce parasea parcarea unui magazin din Capitala.

- Lipsa gravitației ucide celulele canceroase. In experimentele facute pe Pamant, 80 pana la 90 % dintre celulele maligne au murit dupa o singura zi in condiții de microgravitație. Și asta s-a intamplat in lipsa oricarui alt tratament.

- Anuntul a fost foarte asteptat in Israel si intervine la cateva ore dupa ce presedintele tarii Reuven Rivlin a insarcinat Parlamentul sa gaseasca un premier. Procurorul general Avichai Mandelblit a decis in februarie inculparea premierului Benjamin Netanyahu pentru luare de mita si abuz de…