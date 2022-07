Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul conservator Samuel Alito i-a criticat, intr-un discurs, la Universitatea Notre-Dame, la Roma, in cadrul Conferintei "Religious Liberty", pe presedintele francez Emmanuel Macron, pe premierii canadian Justin Trudeau si britanic Boris Johnson si pe printul Harry, care au denuntat hotararea…

- Premierul britanic Boris Johnson l-a avertizat duminica pe presedintele francez Emmanuel Macron impotriva tentatiei unei solutii negociate ”acum” in Ucraina, cu Vladimir Putin, cu riscul de a prelungi ”instabilitatea mondiala”, anunta Guvernul britanic (mai multe aici). Fii la curent cu cele…

- Premierul britanic Boris Johnson l-a avertizat duminica pe presedintele francez Emmanuel Mmacron impotriva tentatiei unei solutii negociate ”acum” in Ucraina, cu Vladimir Putin, pe care l-a catalogat drept un ”dictator”, cu riscul de a prelungi ”instabilitatea mondiala”, anunta Guvernul britanic,…

- Premierul britanic Boris Johnson și președintele francez Emmanuel Macron au convenit sa ofere mai mult sprijin Ucrainei. Premierul britanic Boris Johnson și președintele francez Emmanuel Macron au convenit sa ofere mai mult sprijin Ucrainei in razboiul sau cu Rusia, a declarat duminica biroul lui…

- "Corpul meu, alegerea mea": mii de persoane au manifestat, vineri seara, la New York si Boston, strigandu-si furia dupa decizia privind avortul a Curtii Supreme a Statelor Unite. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Boston Celtics a restabilit egalitatea, 2-2 la general, in confruntarea cu Miami Heat din finala Conferintei de Est a ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), dupa ce s-a impus in meciul patru cu 102-82, luni, pe propriul teren, gratie celor 31 de puncte inscrise de vedeta Jyason Tatum,…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a lansat miercuri un apel in favoarea dreptului la avort, in momentul in care Curtea Suprema a Statelor Unite pare pregatita sa revina asupra acestui drept la nivel federal, relateaza AFP, informeaza Agerpres.…

- Bogdan Licu a fost ales judecator la CCR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și…