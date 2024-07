Stiri pe aceeasi tema

- BASMA APROAPE CURATA… Doi tineri din comuna Albești și-au facut de cap, zilele trecute, distrugand mai multe gospodarii dupa ce au intrat prin efracție, insa procurorul de caz a considerat ca aceștia nu reprezinta un pericol și prin urmare i-a plasat sub control judiciar. Asta dupa ce cei doi tineri…

- IRONIE… Culmea ironiei in dosarul lui Dumitru Buzatu. Procurorii DNA nu au mai contestat decizia Tribunalului Vaslui care i-au dat spagarului de la CJ Vaslui o masura mai ușoara decat arestul la domiciliu și cine credeți ca o face? Chiar Buzatu! Probabil ca nu-i convin restricțiile impuse de judecatorii…

- RECUPERARE… Salariații din instituțiile de stat, prinși cu diplome de studii false, ulterior anulate de instanța, vor trebui sa returneze toți banii obținuți in mod necuvenit, potrivit unui proiect de lege aflat in dezbaterea senatorilor. Pentru angajații din mediul privat, recuperarea banilor este…

- ȘCOALA GROAZEI… Violurile de la Centrul Școlar de Educație Incluziva Negrești s-au produs in 2017 și abia saptamana trecuta a avut loc primul termen in acest dosar. A trebuit sa treaca 7 ani pentru ca violatorul sa fie tras la raspundere. Intre timp, se pare ca acesta a disparut din țara. Este vorba…

- DECIZIE… Judecatoria Vaslui a hotarat sa mențina masura controlului judiciar in dosarul viceprimariței de la Codaești, Lenuța Damian, acuzata ca și-a falsificat diploma de studii. Profesoara de Limba și literatura romana la Liceul “Ștefan cel Mare” Codaești, aceasta este acuzata de savarșirea infracțiunilor…

- DNA a anunțat ca Secția de combatere a corupției a dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și luarea masurii controlului judiciar pe cauțiune fața de patru persoane, pentru savarșirea unor infracțiuni de trafic de influența (autor și complice). Direcția Naționala Anticorupție n u da nume, dar referirea…

- La data de 22 mai a.c., polițiștii Stațiunii Targu-Ocna au pus in aplicare un mandat de percheziție in localitate, la domiciliul unui barbat de 42 de ani, banuit de comiterea infracțiunii de furt calificat. Cel in cauza a fost reținut pentru 24 de ore și introdus in Arestul I.P.J. Bacau. La data de…