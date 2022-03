Stiri pe aceeasi tema

Responsabilul cu presa al președinției ucrainene, Serhiy Nykyforov, a anunțat vineri ca o bucata dintr-o racheta a cazut in curtea reședinței oficiale a președintelui Volodomir Zelenski, vila prezidențiala fiind situata in apropiere de Kiev, potrivit Interfax.

Csomortanyi Istvan, președinte al Partidului Popular Maghiar din Transilvania și consilier al președintelui Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan (PNL), susține ca nici Ucraina și nici Rusia nu au dreptate in conflictul izbucnit la nordul Romaniei, criticand dur țara invadata de trupele ruse.

Un agent de politie de la Politia Draganesti-Olt a fost retinut miercuri de procurori de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor, favorizarea faptuitorului si tentativa de uzurpare a functiei, se arata intr-un comunicat al instantei.

Curtea de Apel Bucuresti a respins vineri, ca inadmisibila, cererea depusa de Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) prin care se solicita judecatorilor sa constate calitatea de colaborator al Securitatii in cazul guvernatorului BNR, Mugur Isarescu.

Magistratii Curtii de Apel Iasi au decis, marti, revocarea din functie a vicepresedintilor Consiliului Judetean (CJ) Vaslui, Ciprian Trifan (PSD) si Dan Mihai Marian (ALDE), in urma unei plangeri depuse in urma cu doi ani de consilierii judeteni PNL, care au considerat ca desemnarea celor doi s-a…

Jucatoarea din Rusia Veronika Kudermetova, locul 31 WTA, s-a calificat, joi, in semifinalele turneului de categorie WTA 500 de la Dubai, trecand in sferturi de Jil Teichmann (Elvetia), locul 35 WTA, anunța news.ro.

Curtea de Apel București a facut, miercuri, noi audieri in dosarul in care Vanessa Youness, femeia care ar fi spus ca are influența asupra fostului premier Emil Boc a fost condamnata de Tribunalul București, in prima faza, la trei ani de inchisoare cu executare.

Curtea de Apel București, a respins, miercuri seara, definitiv, contestația anchetatorilor DNA impotriva deciziei de cercetare in libertate a fostului edil a Sectorului 5, Marian Vanghelie, in mega-dosarul de corupție privind achizițiile Economat Sector 5.