Personalul Tribunalului București și al Curții de Apel București, dar și Parchetului General intra de miercuri in greva, in semn de protest fata de proiectul reformei pensiilor de serviciu, care va modifica statutul magistratilor. Peste 200 de judecatori ai Curtii de Apel Bucuresti (CAB) dar și procurorii au decis incetarea activitatii tuturor sectiilor, incepand de […]