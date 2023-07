Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Curtea de Apel din Napoli au dispus, joi, predarea fostului ministru Darius Valcov, in Romania, insa decizia nu este definitiva, potrivit unor surse judiciare. Decizia instanței italiene poate fi atacata cu recurs, arata Europa Libera. Valcov a fost condamnat in țara la o pedeapsa…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, anunța ca o instanța din Italia a decis predarea lui Darius Valcov catre autoritațile din Romania, in baza mandatului european de arestare emis de Tribunalul București. Hotararea Curții de Apel din Napoli nu este insa definitiva, putand fi atacata la Curtea de Casație…

- Darius Valcov s-a adaugat in aceasta saptamana pe lista celor care se adapostesc in Italia pentru a scapa de condamnarea definitiva la inchisoare primita in Romania. In acest context, doi foști miniștri de justiție au cerut autoritaților sa se adreseze instituțiilor europene pentru refuzul Italiei de…