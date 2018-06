Stiri pe aceeasi tema

Proiectul PSD-ALDE-UDMR de modificare a Codului de procedura penala a fost votat, luni seara, de plenul Camerei Deputatilor, in calitate de camera decizionala, dupa mai multe ore de dezbateri. PNL si USR au anuntat ca vor ataca legea la Curtea Constitutionala.

- Proiectul de lege inițiat de ministerul Justiției prin care sunt puse in acord Codul penal și de procedura penala, precum și alte legi, cu decizii ale Curții Constituționale, depus la Parlament in noiembrie anul trecut, se adopta tacit de catre Senat și va merge la Camera Deputaților. Proiectul nu conține…