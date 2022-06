Omul de afaceri Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brașov și al fabricii de autocamioane Roman, este tot in Grecia, anunța Impact.ro. Asta deși au trecut aproape cinci luni de cand a fost prins. In urma condamnarii la 2 ani și 2 luni de inchisoare cu executare. Judecatorii greci au decis, definitiv, ca Ioan Neculaie poate fi extradat. Dar omul de afaceri inca nu a fost adus in țara pentru a-și executa pedeapsa. Ioan Neculaie spera sa scape de pedeapsa prin recursul in casație pe care l-au formulat avocații lui și care se judeca astazi. Ioan Neculaie (65 de ani) a fost condamnat in 21 ianuarie…