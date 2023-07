Stiri pe aceeasi tema

- Decizie in favoarea extradarii lui Darius Valcov din Italia. Judecatorii de la Curtea de Apel din Napoli au dispus, joi, predarea fostului ministru, condamnat in Romania la o pedeapsa de 6 ani inchisoare cu executare, potrivit unor surse judiciare.

- Judecatorii de la Curtea de Apel din Napoli au dispus predarea fostului ministru de finanțe Darius Valcov, condamnat in țara la o pedeapsa de 6 ani inchisoare cu executare, potrivit unor surse judiciare citate de Realitatea PLUS. Decizia instanței italiene nu este definitiva și poate fi atacata cu recurs.…

- Curtea de Apel din Napoli a aprobat solicitarea statului roman de a-l preda pe fostul ministru Darius Valcov care este condamnat in țara la șase ani de inchisoare pentru corupție, potrivit unor surse judiciare citate de Europa Libera. Decizia instanței nu este definitiva și poate fi ataca de avocații…

- Judecatorii de la Curtea de Apel din Napoli au dispus predarea fostului ministru Darius Valcov, condamnat in țara la o pedeapsa de 6 ani inchisoare cu executare, potrivit unor surse judiciare citate de Realitatea PLUS.Decizia instanței italiene nu este definitiva și poate fi atacata cu recurs.Fostul…

- Ex-ministrul Darius Valcov, condamnat in Romania la 6 ani de inchisoare pentru corupție, s-a predat la o secție din Napoli , adica in raza unei instanțe cu tradiție in respingerea extradarilor. Valcov a ales sa se predea in Napoli, iar strategia lui pare sa fie foarte bine gandita, deoarece in Napoli…

- Darius Valcov, fost primar al Slatinei si ministru al Finantelor, s-a predat marți, in Italia, la o secție de poliție din regiunea Napoli, potrivit stirileprotv.ro.... The post Darius Valcov s-a predat in Italia. Fostul ministru al Finanțelor a fost condamnat la 6 ani de inchisoare appeared first on…

- Conform unei publicații din Napoli , Valcov s-a predat agenților de la secția de poliție locala din localitatea Portici.Valcov a parasit Romania inainte de a fi trimis la inchisoare pentru a ispași o pedeapsa de șase ani și s-ar fi stabilit in zona Milano, unde are și afaceri. dinainte de a fi condamnat…

- Fostul ministru Darius Valcov s-ar fi predat la o secție din apropiere de Napoli, au mai indicat aceleași surse. Valcov a parasit Romania inainte de a fi trimis la inchisoare pentru a ispași o pedeapsa de șase ani. Potrivit unor surse Realitatea Plus, fostul ministru al Finanțelor s-ar afla in zona…