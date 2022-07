Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Ilfov a decis eliberarea lui Obreja. Decizia nu este definitiva, dar procurorul de ședința a fost de acord cu decizia. Rudel Obreja sufera de cancer și are nevoie de un tratament special. Judecatorii au așteptat raportul Institutului de Medicina Legala. Specialiștii au recomandat suspendarea…

- Un deputat din cadrul fracțiunii parlamentare a Partidului Acțiune și Solidaritate a anunțat ca pleaca din Legislativ. Deputatul Dorel Iurcu a semnat cererea de demisie din funcție de parlamentar, scrie Agora.md . Dorel Iurcu a decis sa plece din funcția de parlamentar in schimbul funcției de primar.…

- Ultimul lider al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, este internat in spital, deoarece starea lui s-a agravat. Mihail Gorbaciov, in varsta de 88 de ani, este foarte respectat in Occident si mult mai putin apreciat de majoritatea concetatenilor sai. „Sunt intr-un spital, deja de mult timp’‘, a declarat…

- Premierul Nicolae Ciuca afirma ca facut evaluarea de etapa a membrilor Cabinetului pe baza a zece criterii obiective, iar „stabilitatea echipei de ministri” ofera garantia ca Executivul va actiona in continuare „responsabil” pentru continuarea procesului de modernizare a Romaniei. „Am avut stabilitatea…

- Un mort și 30 de raniți, dintre care unii sunt in stare foarte grava, acesta este bilanțul incidentului de la Berlin, unde o mașina a intrat, miercuri, in mulțime intr-o piața din cartierul Charlotenburg din Capitala Germaniei. Șoferul mașinii este un german-armean de 29 de ani care locuiește la Berlin,…

- Instanța a decis cu cine vor ramane cele doua fetițe rezultate din mariajul de 12 ani dintre cantareața Alina Sorescu și creatorul de moda Alexandru Ciucu. “Mi-am recapatat linistea, instanta a decis stabilirea domiciliului fetitelor la mine. Ii multumesc avocatei mele Nicoleta Popescu pentru implicare…

- Fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, in prezent edil al Sectorului 5, a fost condamnat definitiv, joi, de Curtea de Apel Bucuresti la 4 ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in legatura cu tragedia din octombrie 2015 de la clubul Colectiv,…