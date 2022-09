Judecatorii din Constanta explica de ce procurorii DNA au nevoie de acordul lui Mazare pentru a-l cerceta (DOCUMENT)

Decizia Curtii de Apel Constanta a fost luata in dosarul 8333 118 2020 . Urmatoarea infatisare se va desfasura pe 20 septembrie 2022, cand procurorul va comunica instantei daca DNA mentine trimiterea in judecata a fostului primar sau daca solicita restituirea cauzei la parchet. A spus Curtea de Apel Constanta ca "interpretarea corecta a art. 74 alin. 1 din Legea nr. 302 2004 determina concluzia ca persoana urmarita nu poate fi urmarita penala judecata detinuta in vederea executarii unei ped ...