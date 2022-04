Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii bulgari s-au pronunțat, in prima instanța, pentru extradarea Elenei Udrea in Romania. Aceasta are termen cinci zile sa conteste decizia la Curtea de Apel din Sofia. Citește și:Elena Udrea ramane in arest preventiv. I-a fost respinsa cererea pentru arest la domiciliu In urma cu cinci zile,…

- Judecatorii din Bulgaria au decis ca Elena Udrea sa fie predata autoritatilor din Romania.Decizia nu este definitiva, putand fi contestata in termen de cinci zile, conform Antena3.roApelul se va judeca la Curtea de Apel din Sofia.Avocatii Elenei Udrea au sustinut ca conditiile din penitenciarul din…

- Judecatorii bulgari au dat decizia in cazul Elenei Udrea. Fostul Ministru va fi extradat in Romania. Soluția judecatorilor poate fi atacata insa cu recurs la Curtea de Apel din Sofia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Elena Udrea ar putea afla marți daca va fi adusa in Romania pentru executarea pedepsei cu inchisoarea. Actele pentru extradarea sa au ajuns deja in Bulgaria, au anunțat autoritațile de la Sofia. Marți are loc al doilea termen in procesul de extradare al Elenei Udrea, la tribunalul din Bulgaria. Ea va…

- Judecatorul bulgar de la judecatoria din Blagoevgrad a stabilit miercuri un termen nou pentru 19 aprilie in procesul de extradare a Elenei Udrea, transmite Antena 3. Judecatorul bulgar a cerut detalii despre sistemul penitenciar din Romania. Elena Udrea a cerut judecatorului sa respinga cererea de extradare…

- Judecatorul bulgar de la judecatoria din Blagoevgrad a stabilit miercuri un termen nou pentru 19 aprilie in procesul de extradare a Elenei Udrea, transmite Antena 3. Judecatorul bulgar a cerut detalii despre sistemul penitenciar din Romania. Reamintim ca Romania a cerut extradarea Elenei Udrea dupa…

- Instanța din Bulgaria a decis sa amane pronunțarea in cazul Elenei Udrea, care a cerut sa nu fie extradata in Romania, aici unde are de ispașit o pedeapsa de șase ani, primita prin sentința data de ICCJ in Dosarul Gala Bute. Udrea a acuzat ca este o victima a opresiunii politice in Romania și a cerut…

- Decizia de extradare a fost luata de Judecatoria din Blagoevgrad in baza mandatului european de arestare. Elena Udrea a decis sa faca apel la Curtea de Apel din Sofia. Data apelului a fost stabilita pentru 14 aprilie. Fostul ministru roman a depus la instanța din Blagoevgrad și o cerere de azil politic…