Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – Arhiva Magistratii Curtii de Apel Cluj, Tribunalului Cluj si Judecatoriei Cluj-Napoca au decis reluarea activitatii de judecata, miercuri, dupa ce aceasta fusese suspendata din 22 ianuarie in semn de protest fata de proiectul de lege privind eliminarea pensiilor de serviciu, potrivit Mediafax.…

- Adunarea Generala de la Inalta Curte de Casație și Justiție se va intruni maine pentru a formula o sesizare ce va fi trimisa Curții Constituționale a Romaniei, cu privire la abrogarea legii pensiilor de serviciu, au precizat surse judiciare pentru Mediafax. Conforum sursei citate, sesizarea va fi inaintata…

- Camera Deputatilor a adoptat legea de abrogare a pensiilor special Foto: Agerpres. Proiectul a fost adoptat cu 247 de voturi și 21 de abțineri. Dezbaterile s-au aprins înca de la începutul ședinței de plen, în special pe elemente de procedura. UDMR a solicitat sistarea dezbaterilor…

- Camera Deputatilor urmeaza sa dezbata marti, in sesiune extraordinara, proiectul de lege privind abrogarea pensiilor speciale. Cele mai aprinse discutii vizeaza pensiile de serviciu ale magistraților. Reacțiile din sistemul judiciar sunt vehemente. Zeița Justiției pare ca si-a ridicat puțin eșarfa…

- Adunarea Generala a judecatorilor Tribunalului București s-a intrunit, miercuri, iar in urma discuțiilor s-a decis ca, in cazul in care proiectul de lege privind eliminarea pensiilor de serviciu ale magistraților va fi adoptat, va fi suspendata judecarea cauzelor, cu excepția celor urgente.Adunarea…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti (CAB) au anuntat ca au luat act cu ingrijorare de initiativa legislativa privind eliminarea pensiilor de serviciu ale magistratilor si sustin protestul grefierilor pe aceasta tema. "Consultati cu privire la proiectul de lege aflat in dezbatere parlamentara,…

- Grefierii, proteste fața de abrogarea pensiilor speciale Protest al grefierilor din cadrul judecatoriei si Tribunalului Braila. Foto: Gina Bahor. UPDATE: Corespondentul RRA; Gina Bahor: Cel putin 50 de grefieri din cadrul judecatoriei si Tribunalului Braila s-au alaturat celor peste…

- Conducerea centrala a PSD a decis luni sa susțina in Parlament eliminarea tuturor pensiilor speciale. Un vot ar urma sa aiba loc in Camera Deputaților in ședința de miercuri, iar marți comisia pentru Munca a Camerei Deputaților ar urma sa dea un raport final pe legile propuse de PNL și USR. Este…