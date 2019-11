Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie si judecatorii de la cele mai mari curti de apel din tara au votat pentru mentinerea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, in urma consultarii initiate de ministrul Catalin Predoiu.Judecatorii ICCJ au votat pentru mentinerea…

- Toate cele peste 50 de parchete și de instanțe din țara in care in ultimele doua zile s-au intrunit Adunarile generale ale magistraților, intre care Parchetul General, DIICOT, parchetele Curții de Apel și Tribunalului București, s-au pronunțat pentru desființarea Secției de anchetare a magistraților.…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a solicitat Sectiei speciale si DNA statisticile privind numarul dosarelor de coruptie in care sunt vizati magistrati, anunta Ministerul Justitiei intr-un comunicat de presa.

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a anuntat marti ca va convoca in regim de urgenta Comisia MCV pentru a concepe un plan de actiune in vederea implementarii recomandarilor cuprinse in Raportul Comisiei Europene. Una dintre recomadari vizeaza „in mod explicit” desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor…

- Procurorul general interimar Bogdan Licu a cerut, luni, ajutorul ministrului Justitiei, Ana Birchall, pentru modificarea legislatiei privind combaterea furtului calificat, sustinand ca este necesara eliminarea posibilitatii impacarii partilor, avand in vedere ca aceasta masura nu a condus la reducerea…

- Urmare a solicitarii Presedintelui Romaniei, prin declaratie de presa, in seara zilei de 30.09.2019 si a comunicatului procurorului sef D.I.I.C.O.T. din data de 01.10.2019, procurorul sef D.I.I.C.O.T., Felix Banila, a demisionat. Intr-un comunicat transmis redacției, Felix Banila spune: „In urma discutiilor…

- Deși am convingerea ca nu am eșuat in indeplinirea atribuțiilor conferite de lege in calitate de procuror șef al D.I.I.C.O.T., iar speța ”Caracal” nu depașește nivelul priceperii mele și al aptitudinii soluționarii ei de catre ai mei colegi;In urma discuțiilor purtate cu Procurorul General…

- Directia Nationala Anticoruptie a declansat procedura in vederea ocuparii urmatoarelor posturi vacante de procuror sef serviciu birou: Structura centrala: procuror sef al Serviciului pentru efectuarea urmaririi penale in cauze de coruptie din cadrul Sectiei de combatere a coruptiei, procuror sef al…