- Toti magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au fost convocati joi pentru a discuta in cadrul Sectiilor Unite posibilitatea de a ataca la Curtea Constitutionala legea care prevede ca se poate aplica o amenda in locul inchisorii, in cazul persoanelor acuzate de evaziune fiscala de pana…

- Ministerul Justitiei propune Guvernului atacarea la Curtea Constitutionala a modificarii Legii 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, care prevede ca se poate aplica o amenda, dar nu inchisoare in cazul persoanelor acuzate de o evaziune fiscala de pana la 100.000 de euro care…

- Impozitarea cu 85% a pensiilor speciale mai mari de 7.000 de lei este neconstituționala, a decis Curtea Constituționala marți. Decizia a fost luata cu unanimitate de voturi, potrivit unor surse oficiale, dupa ce Curtea a amanat de patru ori decizia, care trebuia sa fie data din luna iulie. Camera Deputatilor…

- CCR a decis ca pensiile de serviciu nu vor fi impozitate. Proiectul prevedea ca pensiile cu peste 7.000 de lei sa fie impozitate cu 85%.Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a pronuntat marti o decizie pe sesizarile Avocatului Poporului si Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) in legatura cu…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar putea pronunta marti o decizie pe sesizarile Avocatului Poporului si Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) in legatura cu Legea privind noul sistem de impozitare a pensiilor de serviciu, care prevede impozitarea cu 85% a pensiilor care depasesc suma de…

- Curtea Constitutionala discuta miercuri sesizarile formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si Guvern pe legea privind unele masuri in domeniul fondurilor nerambursabile europene adoptata decizional de Camera Deputatilor pe 9 iunie. Curtea Suprema sustine, in obiectia de neconstitutionalitate…

- Curtea Constitutionala are pe ordinea de zi a sedintei de marti cerere de solutionare a conflictului juridic dintre Senat si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ). Judecatorii CCR au amanat in mai multe randuri pronuntarea asupra acestui conflict.