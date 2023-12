Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Partidului Șansa, Alexei Lungu, il acuza pe purtatorul de cuvant de la Guvern, Daniel Voda, de imixtiune in justiție, presiuni asupra judecatorilor și catalogari neargumentate și ilegale date formaiunii, numita de acesta „grupare criminala”. La randul sau, reprezentantul Guvernului a venit cu…

- Liderul Partidului Șansa, Alexei Lungu, il acuza pe purtatorul de cuvant de la Guvern, Daniel Voda, de imixtiune in justiție, presiuni asupra judecatorilor și catalogari neargumentate și ilegale date formaiunii, numita de acesta „grupare criminala”. La randul sau, reprezentantul Guvernului a venit cu…

- Biroul de Informare si Relatii Publice al Tribunalului Argeș aduce la cunoștința opiniei publice, prin vocea președintelui acestei instanțe, judecator Elena Cornelia Olteanu urmatoarele: Citește și: Cum vor protesta judecatorii Curții de Apel Pitești daca nu vor primi salariile cerute „Pentru data de…

- Reuniti, azi, in Adunarea Generala, judecatorii din cadrul Tribunalului Argeș au decis sa protesteze pentru o posibila amanare a plații drepturilor salariale cuvenite personalului din justiție, recunoscute fie prin hotarari judecatorești definitive, fie prin acte administrative emise de catre ordonatorul…

- Azi, 12 decembrie 2023, ora 8.30 la sediul Tribunalului Satu Mare s-a intrunit Adunarea generala a judecatorilor Tribunalului Satu Mare, la convocarea presedintelui Tribunalului Satu Mare. Adunarea generala a judecatorilor de la Tribunalul Satu Mare ia act si susține acțiunea de protest a personalului…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a judecat miercuri, 22 noiembrie, cererea DNA, de redeschidere a procesului in care au fost inculpate fosta consiliera de la Cotroceni și fiica cea mare a fostului președinte al Romaniei. Judecatorii au stabilit ca recursul in casatie formulat de procurori este nefondat…

- Presedintele Forta Dreptei Ludovic Orban a castigat definitiv procesul impotriva Guvernului, la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), in speta legata de refuzul de a organiza alegeri locale partiale in peste 50 de localitati in care a devenit vacant mandatul de primar.Decizia vine dupa ce si…

- Intrebat cand va produce efecte pachetul de taxe care a trecut de CCR, Marcel Ciolacu a raspuns ca dupa ce legea va fi promulgata. ”In momentul in care legea este promulgata. Vineri o sa facem sedinta de guvern, saptamana viitoare urgent sedinta cu toti partenerii sociali. Dupa cum stiti, o sa luam…