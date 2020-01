Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații Curții de Apel Ploiești au decis ca de astazi, 28 ianuarie, sa inceapa cu jumatate de ora intarziere ședințele de judecata, in semn de protest fața de iminenta abrogare a dispozițiilor legale ce reglementeaza pensia de serviciu a magistraților. Aceștia amenința ca, in cazul in care aceasta…

- Magistrații de la Tribunalul Prahova, Judecatoria Ploiești și Judecatoria Campina au decis ca de joi, 23 ianuarie, sa se alature protestului demarat de colegii lor, la nivel național ( VEZI DETALII ). Astfel, in instanțele menționate, nu mai sunt judecate decat cauzele urgente, pentru restul fiind dispuse…

- Polițiștii din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Sarmasag au desfasurat, miercuri, 15 ianuarie a.c., o acțiune pentru siguranta cetatenilor, prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si linistii publice. In acest context, politistii au aplicat 22 de sanctiuni contraventionale, din care 17…

- Augustin Zegrean, fostul Presedinte al CCR, este primul oficial greu care confirma ca alegerile prezidentiale au debutat cu imense fraude si ca niciun judecator, dintre cei 9 ai Curtii Constitutionale, nu va putea valida rezultatul alegerilor prezidentiale ! Constitutia Romaniei permite aminarea alegerilor…

- "Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 11 decembrie a.c., decretele privind retragerea decorațiilor domnului Adrian Nastase, domnului Bucur Gheorghe, domnului Mitrea Miron Tudor, domnului Mucea Dorinel Mihai, domnului Mencinicopschi Gheorghe, domnului Cuteanu Emilian, domnului…

- Valoarea cosului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de doi adulti si doi copii pentru luna septembrie 2019 este de 6.954 lei pe luna, in crestere cu 2,8% fata de aceeasi luna din 2018, cand era de 6.762 lei, se arata intr-un comunicat al Fundatiei Friedrich Ebert Stifung, publicat…

- F. T. La sfarsitul saptamanii trecute, in urma prezentarii in fața magistratilor de la Tribunalul Prahova a zece suspecti de comiterea infractiunilor de santaj, trafic de persoane si alte fapte penale, opt dintre acestia au primit mandate de arestare preventiva pentru 30 de zile, iar ceilalți doi au…