Judecătorii de la Cluj au decis: Monica Pop rămâne arhitect-șef al municipiului Bistrița Monica Pop, arhitectul șef al municipiului și-a caștigat in instanța dreptul de a ramane pe acest post, dupa ce anul trecut primarul Ioan Turc a dat o dispoziție prin care aceasta iși pierdea job-ul. Judecatorii Curții de Apel Cluj au menținut hotararea data de Tribunalul Bistrița-Nasaud in februarie și au anulat dispoziția data de Ioan Turc. Primarul trebuie sa ii plateasca Monicai Pop și cheltuieli de judecata de 3.500 de lei. Saptamana trecuta, Monica Pop, arhitectul șef al municipiului a caștigat procesul in care se judeca cu primarul Ioan Turc. Aceasta a cerut in instanța anularea dispoziției… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce in iunie anul acesta a fost condamnat de Tribunalul Bistrița-Nasaud la 6 ani și 6 luni de inchisoare cu executare pentru trafic de droguri, Cailean Rareș-Florin a mai primit o nou condamnare de la aceeași instanța, de 4 ani și 11 luni de inchisoare, tot cu executare, pentru infracțiuni similare:…

- Municipiul Baia Mare a anunțat ca organizeaza, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr.189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, cu modificarile și completarile ulterioare, concurs de proiecte de management in vederea incredințarii managementului Centrului de Arta…

- Primarul Ioan Turc a pierdut definitiv procesul in care se judeca cu arhitecta șefa a primariei, Monica Pop, dupa ce a suspendat-o din funcție. Aceasta a caștigat procesul la Curtea de Apel Cluj, care-l obliga pe edil sa-i plateasca și cheltuieli de judecata de 3.500 de lei. Ieri, Curtea de Apel Cluj…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat concluziile dezbaterii pe proiectul Ordonantei de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 prin care se asigura cadrul legal pentru plata/decontarea transportului elevilor scolarizati in alta localitate decat cea…

- Administrația condusa de USR-istul Allen Coliban are parte de un nou eșec in instanța. Sumele exorbitante platite unei avocate de fițe nu acopera deciziile ilegale promovate de edil, in dosarul privind rezilierea contractului de administrare a parcarilor publice cu plata din municipiul Brașov. Astfel,…

- V. S. Dosarul privind obligarea prin ordonanța președințiala a operatorului de termoficare sa reia furnizarea apei calde in Ploiești se plimba intre instanțele de judecata. Ieri, magistrații de la Judecatoria Ploiești nu au luat nicio decizie in privința cererii depuse de Asociația de Dezvoltare Intercomunitara…

- Președintele ANPC, Horia Constantinescu, și ANPC vor trebui sa-i achite comisarului Sorin Susanu, șeful CRPC Brașov, suma de 11.900 de lei, dupa o decizie a Curții de Apel Brașov, care apare pe portalul instanțelor de judecata și a fost consultata de Bugetul.ro . Printr-un ordin dat la 15 iunie, Constantinescu…