“Cuplurile de aur” au fost sărbătorite, şi anul acesta, de Primăria Alexandria

“Cuplurile de aur” au fost sărbătorite, şi anul acesta, de Primăria Alexandria in Eveniment / on 23/05/2018 at 13:48 / 46 de cupluri de alexăndreni, care împlinesc anul acesta 50 de ani de căsnicie, au fost chemate să… [citeste mai departe]