Judecătorii CC cer salarii mai mari Judecatorii Curții Constituționale cer salarii mai mari, egale cu cele ale vicepreședintelui Curții Supreme de Justiție, așa cum scrie in Legea cu privire la Curtea Constituționala. Despre asta a anuntat președintele Inaltei Curți, Domnica Manole, la ședința Comisiei economie a Parlamentului. Manole motiveaza ca volumul de munca al magistraților este unul destul de mare și ca ar merita sa fie Citeste articolul mai departe pe noi.md…

