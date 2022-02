Judecatorii au respins cererea Consiliului pentru Studierea Arhivelor Securitatii in cazul lui Mugur Isarescu (MINUTA)

Stiri pe aceeasi tema

- Marian Vanghelie scapa de controlul judiciar intr-un dosar in care este acuzat de fapte de corupție. El este cercetat penal pentru trafic de influența și instigare la abuz in serviciu intr-un dosar cu prejudiciu de peste 256 milioane lei. Curtea de Apel Bucuresti a judecat, miercuri, o contestatie…

- Cazul fostului presedinte al Camerei Deputatilor Valeriu Zgonea, trimis in judecata de DNA si apoi achitat defintiv, reprezinta o noua confirmare ca abuzurile comise de anumiti procurori nu trebuie sa ramana nesanctionate. O spune avocatul Cristian Winzer (foto), care a reactionat dupa ce vineri,…

- CAB a desfiintat sentinta Tribunalului Bucuresti de condamnare a lui Zgonea la 3 ani inchisoare cu executare, dispunand achitare pe motiv ca fapta nu exista (Minuta) Achitare rasunatoare incasata de DNA in dosarul fostului presedinte al Camerei Deputatilor Valeriu Zgonea (foto). Judecatorii Alexandra…

- O prima decizie in instanța pe tema conflictului din interiorul Consiliului Superior al Magistraturii. Curtea de Apel București a respins marți, 18 ianuarie, cererea de suspendare a hotararii Plenului CSM prin care s-a stabilit ca judecatorul Bogdan Mateescu, președinte al Consiliului in 2021, sa…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a anulat astfel o hotarare anterioara in favoarea oraselor, luata de a doua cea mai inalta instanta a UE, care a determinat un recurs din partea Germaniei, Ungariei si a Comisiei. Cazul se refera la introducerea de catre Comisie, dupa scandalul Dieselgate…

- O decizie extrem de importanta a celei mai mari instanțe din țara ar putea arunca in aer restricțiile gandite de guvernanți in lupta cu pandemia. Guvernul trebuie sa țina cont doar de testele COVID, nu și de vaccinare in urmatoarele masuri pe care le va lua.Judecatorii de la Curtea de Apel București…

- Curtea de Apel București a anulat ultima hotarare a Guvernului Cițu de prelungire a starii de alerta, dar și prima hotarare a Guvernului Ciuca cu același obiect, care este in vigoare in prezent. Judecatorii au stabilit faptul ca accesul in mall-uri și la diverse activitați nu se poate face doar pe…

- Diamantele care valoreaza doua milioane de euro și pe care DNA le-a sechestrat in dosarul de mare corupție al ex-primarului Sectorului 1, Daniel Tudorache, nu revin la acesta, pentru ca judecatorii ICCJ au respins, marți, ultima sa plangere impotriva prelungii masurii controlului judiciar pe cauțiune.…