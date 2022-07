Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Arad a ramas fara permis dupa ce a condus cu 174 km/h pentru a-și duce fiul bolnav la spital. Copilul a murit ulterior. Judecatorii au refuzat, insa, sa-i restituie permisul, dar i-au transformat in avertisment amenda uriașa care a insoțit sancțiunea de suspendare a dreptului de a conduce.…

- O tanara a murit si alte trei persoane au fost transportate la spital, sambata dimineata, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit frontal, pe DN 1, in localitatea Ciucea, judetul Cluj. Traficul este restrictionat in urma accidentului. Accidentul s-a produs, in jurul orei 7.00, in la iesire din localitatea…

- Metreorologii au emis o avertizare cod rosu de canicula pentru sase judete, valabila joi si vineri. ”Joi (30 iunie) si vineri (01 iulie), in zonele joase din judetele Arad, Bihor, Satu Mare, Salaj, Maramures si Bistrita-Nasaud se vor inregistra temperaturi maxime extreme, ce vor atinge si depasi recordurile…

- Trei persoane și-au pierdut viața, iar alte șase au fost ranite, intr-un accident care a avut loc, miercuri, in localitatea Sinești, pe E85. Potrivit IGSU, in accidentul in care au fost implicate trei autoturisme, trei persoane au decedat (adulți), iar șase persoane, intre care doi copii, primesc ingrijiri…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a ucis cel putin 130 de persoane in Afganistan, miercuri dimineata, a declarat un oficial, adaugand ca cel putin 250 de persoane au fost ranite si se fac verificari pentru a vedea daca numarul victimelor ar putea creste, relateaza Reuters. Seismul s-a produs la aproximativ…

- Un tanar a murit carbonizat, iar alte doua persoane au fost ranite, in urma unui accident petrecut, luni seara, intre localitatile Letcani si Podu Iloaiei, din judetul Iasi. ”Polițiștii rutieri au fost sesizați despre faptul ca in afara localitații Podu Iloaiei a avut loc un accident rutier soldat cu…

- Peste 90 de persoane au fost sau au parasit singure locuintele in urma unei explozii care a fost urmata de un incendiu, intr-un bloc din municipiul Constanta. In urma exploziei, 25 de locuinte au fost afectate. Doua persoane au fost transportate la spital dupa ce au suferit arsuri. Inspectoratul pentru…