Judecătorii au desființat rechizitoriul DIICOT în cazul jurnalistului Alin Cristea din Brăila Dupa ce, la jumatatea lunii ianuarie, procurorii DIICOT Braila l-au acuzat de pornografie infantila pe jurnalistul Alin Cristea, magistrații de la Tribunalul Braila au decis clasarea cazului și au dispus desființarea rechizitoriului intocmit de procurori, stabilind astfel nevinovația ziaristului. Libertatea a relatat despre caz inca de la inceput, aratand ca jurnalistul il criticase pe șeful poliției. Și ca un procuror DIICOT l-a sunat pe ziarist, ca sa garanteze pentru șeful poliției. Dupa ce ziaristul Alin Cristea a continuat sa relateze despre poliție, DIICOT a descins in redacția sa și l-a… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

