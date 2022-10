Stiri pe aceeasi tema

- Preotul Visarion Alexa ar fi incalcat legea atunci cand s-a prezentat la controlul judiciar. Parintele a mers la poliție pentru a semna controlul judiciar. Conform jurnaliștilor de la Spy News, preotul ar fi mers la poliție cu o mașina care nu avea asigurare auto. Fii la curent cu cele mai…

- Industria jocurilor de noroc online nu a fost niciodata atat de dinamica, zeci de noi platforme online fiind lansate in fiecaresaptamana. Acest lucru a generat mai multe opțiuni decat poatelua in considera si analiza orice jucator. Cu economia in situațiain care se afla, CazinouriOnline.com a decis sa realizeze un…

- „Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti care indeplinesc conditiile de acordare a compensatiei lunare pentru chirie (…), care contracteaza un credit ipotecar/ imobiliar destinat achizitionarii sau construirii unei locuinte sau incheie un contract de vanzare-cumparare…

- O ieseanca a incercat sa scape de plata comisionului catre o firma de intermedieri imobiliare, cumparand direct apartamentul prezentat de aceasta. Urmarea a fost un proces in care firma a cerut plata unei sume echivaland cu triplul comisionului, plus penalitati. Conform plangerii depuse de Better…

- Miercuri noaptea, magistrații de la Tribunalul Argeș au stabilit masurile preventive pentru Dani Mocanu și al fratele sau Nando, acuzați de tentativa de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice.

- Instanța a decis: agresoarea Mirelei Vaida a fost condamnata. S-a intamplat dupa ce, recent, A.G., pe numele sau, a fost observata in timp ce dadea tarcoale mașinii vedetei. Judecatorii au decis ca femeia care, in trecut, a fost internata la spitalul de psihiatrie trebuie sa fie sancționata in consecința.…

- Sorin Oprescu nu va fi extradat din Grecia din cauza conditiilor de detenție din inchisorile din Romania, potrivit Antena 3 . Mai precis, motivul este acela ca judecatorii eleni considera ca Sorin Oprescu nu va avea parte de condiții decente in inchisorile din Romania. Conform Realitatea Plus, decizia…

- Judecatorii greci au decis, joi, sa respinga cererea autoritaților romane de extradare a lui Sorin Oprescu. Magistrații eleni au apreciat ca Sorin Oprescu nu va beneficia, in penitenciarele din Romania, de un tratament corespunzator pentru bolile de care sufera. Astfel, Sorin Oprescu va ramane in Grecia…