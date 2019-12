Stiri pe aceeasi tema

- Cinci dintre cei opt inculpați in dosarul mitei de la PSD Arad au fost arestați la domiciliu pentru 30 de zile. Alți doi sunt sub control judiciar, iar pentru o persoana nu s-a luat nicio masura.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a pronunțat, miercuri, sentinta in dosarul in care DNA a contestat masurile dispuse in cazul spagilor de la DRDP Timisoara. Magistrații au decis ca cinci dintre inculpați sa fie plasați in arest la domiciliu.Iata minuta ședinței de judecata: ”Admite…

- Un barbat, de 21 ani, din Galati, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, iar un altul, de 18 ani, a fost plasat sub control judiciar, dupa ce au dat spargeri in doua locuinte din localitate, se arata intr-un comunicat transmis de Inspectoratul de Politie Judetean(IPJ) Galati.Potrivit…

- Trei persoane au fost arestate preventiv si o a patra a fost pusa sub control judiciar, dupa ce au batut doi politisti care au intervenit la aplanarea unui scandal in care suspectii au fost implicati, agentii fiind nevoiti sa traga focuri de arma de avertizare pentru a se putea apara. Parchetul de pe…

- Trei persoane au fost arestate preventiv si o a patra a fost pusa sub control judiciar, dupa ce au batut doi politisti care au intervenit la aplanarea unui scandal in care suspectii au fost implicati, agentii fiind nevoiti sa traga focuri de arma de avertizare pentru a se putea apara, potrivit Agerpres.…

- Judecatorii ieseni au stabilit ca medicul iesean Eugen Bitere, judecat pentru mai multe fapte de luare de mita, sa ramana sub control judiciar. Doctorul este judecat la Tribunal, el fiind acuzat ca ar fi primit bani de la mai multi pacienti sau rude de-ale acestora, in schimbul unor interventii chirurgicale.…

- Reghina Apostolova ramane sub control judiciar. Magistratii au respins solicitarea procurorilor de a o plasa sub arest la domiciliu.PUBLIKA.MD amintește ca Apostolova a fost retinuta de catre procurorii anticoruptie, dupa ce a ramas fara imunitate parlamentara.

- Focsani, 26 sep /Agerpres/ - Mai multe perchezitii domiciliare au fost efectuate la Adjud in cadrul unui dosarul penal in care 17 persoane sunt cercetate pentru savarsirea infractiunii de contrabanda cu tigarete, in urma carora sapte persoane au fost puse sub control judiciar, a informat, miercuri,…