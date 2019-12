Judecatorii au decis pedepsele pentru cei sapte agresori ai femeii jandarm de la protestul 10 august

Stiri pe aceeasi tema

- Cei 7 barbați acuzați ca au lovit-o pe femeia jandarm la protestul din 10 august 2018 au fost condamnați inchisoare cu suspendare, pedepsele dispuse de Judecatoria Sectorului 1 fiind intre 1 an și 2 ani și 8 luni, decizia nefiind definitiva. Tanara jandarm trebuie sa primeasca 10.000 euro daune.Cei…

- La 7 octombrie 2019 Curtea Constituționala a Republicii Moldova a emis o decizie in privința sesizarii avocaților lui Vlad Filat de clarificare a prevederilor Codului de Procedura Penala care stabilesc incompatibilitațile judecatorilor la rejudecarea cauzelor penale, in particular in proces de revizuire

- Judecatoria Sectorului 4 arata ca a admis eliberarea lui Cristian Borcea deoarece afaceristul a fost staruitor in munca in penitenciar, a participat la programe și a dat dovada de „indreptare”, iar faptele pentru care a fost condamnat nu pot duce la concluzia ca scopul pedepsei nu a fost atins.„Analizand…