- Ordinul prin care seful DSU, Raed Arafat, a decis sa prelungeasca restrictiile la Timisoara cu trei zile in perioada 22- 24 martie, peste hotararea luata de Comitetul pentru Situatii de Urgenta Timis de sambata trecuta, care oprise carantina, a fost anulat de Curtea de Apel Bucuresti. Decizia nu este…

